Жертвами COVID-19 стали мужчины 44 и 45 лет из Волгоградской области

С начала пандемии 1455 жителей Волгоградской области стали жертвами коронавируса. Только сегодня, 20 июня, печальную статистику пополнили 5 пациентов, которые не смогли побороть опасную болезнь. Среди погибших все чаще – молодые люди. По вине вируса не стало 44-летнего мужчины из Среднеахтубинского района, не пощадил ковид 45-летнего волгоградца.

В списке умерших – мужчины 70 и 84 лет из Волгограда, 71-летний житель Калачевского района. У всех имелись хронические заболевания: сердца, щитовидки, органов дыхания.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - напоминают волгоградцам в оперштабе.