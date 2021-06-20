Жара под сорок: погода в Волгограде на 21 июня

Весна в Волгоградскую область пришла с опозданием, лето тоже не спешило начаться: июнь был очень дождливым, в некоторых районах даже выпадал град. Но к концу месяца в регион пришла настоящая жара. Синоптики волгоградского ЦГМС обещают 21 июня пекло до +37 градусов.

В Волгограде температура ночью будет +20...+22º, днем +34...+36°. В районах области солнце прогреет воздух до +32...+37º. Ветер восточный и довольно сильный: местами с порывами до 17 метров в секунду.

В такие жаркие и ветреные дни резко возрастает риск ЧП. В большинстве районов области высокая пожароопасность. Стоит соблюдать правила пожарной безопасности на природе.