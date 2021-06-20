На юге Волгограда в массовом ДТП пострадали три человека

Среди госпитализированных - ребенок пяти лет Фото: Юлия Данильченко

За минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло 12 аварий, в которых погибли и пострадали люди. В субботу, 19 июня, массовое ДТП в Кировском районе города-героя устроил 35-летний водитель «ВАЗа». Три человека, в числе которых ребенок пяти лет, попали в больницу.

- Водитель двигался по улице 64-Армии со стороны в сторону Советского района, на перекрестке с улицей Загорулько совершил столкновение с автомашиной «КИА». Иномарку впоследствии отбросило на движущуюся справа автомашину «БМВ», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге тройной аварии травмы получили две пассажирки «ВАЗа» - женщина 28 и 35 лет. Также пострадал 5-летний мальчик из «Киа». Известно, что 28-летний водитель иномарки из Омска.