На следующей неделе в трех районах Волгограда не будет горячей воды

Жителям сразу трех районов Волгограда отключат горячую воду с 21 июня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителям сразу трех районов Волгограда отключат горячую воду с 21 июня: в Кировском, Ворошиловском и Тракторозаводском. «Концессии теплоснабжения» готовятся к новому отопительному сезону, проводят гидравлические испытания теплосетей и другие работы, чтобы зимой люди не остались без тепла.

В Кировском районе с 24 июня по 7 июля не будет горячей воды в домах на Воронкова, Шумилова, Кедровой и других (список). В Ворошиловском жителям многоэтажек придется греть воду с 21 июня до начала следующего месяца. Это касается домов по улицам Козловская, Клинская, Циолковского (полный список). С 26 июня по 8 июля горячего водоснабжения не будет в домах по улицам Лодыгина, Ушакова и Тракторостроителей в Тракторозаводском районе (перечень МКД).