Под Волгоградом нашли пропавшего почти три месяца назад молодого парня

Житель села Верхняя Грязнуха Камышинского района 22-летний Сергей Шишкин вернулся домой. Об этом «КП-Волгоград» сообщили добровольцы волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, молодой человек пропал еще 26 марта: ушел из дома и связь с ним оборвалась. Родные Сергея сообщили об исчезновении в правоохранительные органы. К установлению местонахождения волгоградца подключились и волонтеры. К счастью, его нашли живым и здоровым.

Добавим, что сейчас ведутся поиски 40-летнего жителя Новониколаевска – Евгения Александрина. Он пропал 23 мая. Волонтеры также распространяют ориентировку в соцсетях.

Все, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, могут сообщить информацию в экстренные службы по номер «112», также по телефону горячей линии – 8(800)700-54-52.