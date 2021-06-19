Андрей Бочаров возглавил региональную группу кандидатов в Госдуму от Волгоградской области

Съезд решили не отменять из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Фото: "сайт Единой России".

19 июня в Москве в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной проходит юбилейный ХХ съезд партии «Единая Россия». Участвует в нем и делегация от Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым. Днем участники съезда слушали выступление Президента Владимира Путина, потом Андрей Турчак зачитал списки кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Госдуму. Стало известно, кто будет представлять Волгоградскую область.

В составе региональной группы кандидатов от Волгоградской области 6 человек. Это Андрей Бочаров, Евгений Москвичев, Виталий Лихачев, Николай Николаев, Зоя Ломакина, Михаил Струк, Владимир Шкарин. Кроме того, объявили, кто будет избираться от округов. По Волгоградскому избирательному округу №81 выдвинули действующего депутата облдумы Алексея Волоцкова, по Красноармейскому округу №82 на выборы идет зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. В бюллетенях по Михайловскому округу №83 будет фамилия депутата Госдумы Владимира Плотникова, в Волжском округе №84 за победу поборется другой парламентарий Олег Савченко.