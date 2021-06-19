Волгоград все еще нуждается в донорах антиковидной плазмы

Волгоградцев, переболевших коронавирусом, по-прежнему просят поделиться своими антителами с тяжелыми пациентами ковидных госпиталей. Переливание антиковидной плазмы – один из способов попытаться сохранить жизнь человеку, который тяжело переносит коронавирус. 3615 жителей Волгоградской области уже стали донорами такой плазмы. И в последнее время люди стали чаще сдавать кровь. Больным в стационарах уже перелили 724 литра плазмы.

Из 450 мл крови – именно столько берут у одного донора – поучается примерно 250 мл плазмы. И в большинстве случаев, как говорят в облздраве, после переливания ее пациенту его состояние улучшается. Учитывают группу крови больного – она должно совпасть с группой донора. После того, как донор сдаст кровь, спустя четыре дня уже будет готова спасительная для многих сыворотка.

ВАЖНО!

- Донором антиковидной плазмы может стать гражданин РФ, проживающий постоянно или временно на территории Волгоградской области не менее 6 месяцев, в возрасте от 18 до 55 лет, с массой тела более 50 кг, не имеющий клинических симптомов заболевания не менее 14 дней после выздоровления от COVID-19, - пояснят в областном центре крови.

Доноров ждут по адресу: Волгоград, ул. Голубинская, 9а, с 8.00 до 12.00 в будни. Телефон горячей линии 8(8442) 39-24-39.