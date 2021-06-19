До +37: на Троицу волгоградцам пообещали изнуряющую жару

Если выходите на солнце - защищайтесь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето долго раскачивалось, но все же пришло в Волгоград. Такое, каким его привыкли знать местные жители: сильное пекло – на асфальте можно жарить яичницу. Таким жарким будет воскресный день 20 июня 2021 года. Синоптики волгоградского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на Троицу, и осадков они не обещают. А обещают температуру воздуха под сорок.

В Волгограде 20 июня воздух прогреется до +34, даже ночью будет в районе +20. В области и того жарче: в южных районах днем до +37. Жителей Михайловского, Жирновского и Руднянского районов предупреждают о чрезвычайной пожароопасности. На таком солнце пожар может случиться не только от брошенного окурка, но даже от осколков стекла на солнце. Ситуацию усугубит ветер.

Волгоградцам врачи рекомендуют меньше находиться на солнце, не забывать зонтик или головной убор и пить побольше воды. Можно уже и окунуться в нее целиком – в Волжском на Ахтубе открыт первый официальный пляж со спасателями и чистым песочком.