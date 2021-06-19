После концерта «Руки вверх» в Волгограде усилят работу городского транспорта

Дополнительный транспорт подадут к стадиону ближе к окончанию концерта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде через три часа начнется большой концерт группы «Руки вверх» в рамках их стадионного тура. На «Волгограде Арене» разрешили проводить мероприятие при 50% загрузке, а это значит, что стадион сможет принять порядка 20 тысяч зрителей. Всем придется поздно вечером добираться домой. Чтобы развезти поклонников Сергея Жукова по домам, в Волгограде усилили работу всех видов общественного транспорта: к стадиону приедут дополнительные электрички, трамваи, троллейбусы и автобусы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в городской администрации, к окончанию концерта к остановке Стадион подадут 12 вагонов скоростного трамвая: 5 поедут в сторону «Монолита» и 7 – на Ельшанку. 8 троллейбусов повезут волгоградцев в сторону Больничного комплекса, столько же – до Спартановки.

Позже обычного будет ходить «двойка». Автобусы №2 в сторону южных районов Волгограда будут ходить с 22.30 до 23.00, собирать пассажиров начнут на остановке «пл. Возрождения».

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