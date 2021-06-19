15 волгоградских новобранцев будут нести службу у стен Кремля

Служить у кремлевской стены не только почетно, но и очень ответственно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служить в Почетном карауле всегда было престижно, а в самом сердце нашей Родины – у Кремлевской стены – особенно почетно. 15 молодых людей из Волгоградской области отобрали в Президентский полк. Они будут обеспечивать охрану кремлевских объектов, стоять в карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Отправят призывников в Москву в торжественной обстановке со сборного пункта ЮВО в Волгограде. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В Президентский полк принимают не все. Эти 15 ребят отличаются идеальным здоровьем, физической подготовкой и психической устойчивостью, у них хорошее образование и необходимый для службы в карауле рост - чтобы форма сидела как с иголочки. Всего этим летом в ряды Вооруженных сил нашей страны направят 2,2 тысячи призывников из Волгограда и области. Всем им предложили сделать прививку от коронавируса по прибытию в места службы. В ЮВО для военнослужащих весеннего призыва заготовили 20 тысяч доз вакцины.