К микрорайону Долина в Волгограде достраивают две новые дороги

Фото: администрация Волгоградской области.

Когда покупаешь жилье в новостройке, хочется не только квартиру в новом доме с новыми коммуникациями, но чтобы она еще была не в чистом поле, а с удобными дорогами и развитой инфраструктурой рядом. В большом новом микрорайоне «Долина» в Волгограде для комфорта жителей достраивают две новые дороги. В общей сложности протяженность подъезда к улицам №10 и Добрушина - 10 километров, ездить по улицам жильцы ближайших домов смогут уже в конце года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облстрое, на улице имени Добрушина дорожники укладывают первый слой асфальта, устанавливают бордюры. Перед этим они смонтировали 17 колодцев и проложили 450 метров труб ливневой канализации, чтобы первый же крупный дождь не превратил эту дорогу в реку. На 10-й улице тоже уже все в порядке с ливневкой, строители делают основание для будущей дороги.

Дороги на этих двух улицах строят благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря ему общественные пространства, парки и прогулочные зоны, социальная инфраструктура появляется не только в центре города, но и в отдаленных микрорайонах. Жилой комплекс «Долина 2» строится с 2015 года. До 2035 года здесь планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Конечно, новоселам нужны и дороги, и садики, и школы, и магазины.

- В рамках развития инфраструктуры нового микрорайона сформирован современный образовательный кластер, включающий школу на тысячу мест «Долина знаний» и два детских сада; в эксплуатацию введены уже пять автомобильных дорог. Продолжается благоустройство парковой зоны, - напоминают в администрации Волгоградской области.

Помимо двух дорог, в 2021 году по программе «Стимулу» строят школу на 800 мест в ЖК «Санаторный» на границе Советского и Кировского районов. Ее откроют уже в этом году.