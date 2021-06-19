В Волгограде покажут инженерную технику, робототехнические комплексы и трофеи сирийской армии

Фото: Минобороны.

В Волгоградскую область прибыли военные инженеры ЮВО из Ростовской области, которые вместе с подразделениями из Центрального и Западного военных округов поучаствуют в Волгограде в мероприятиях 22 июня. В день памяти и скорби они пройдут парадным строем вдоль Мамаева кургана, проведут митинг на центральной набережной, здесь же устроят выставку военного инженерного оборудования. Все начнется в 11.00. Волгоградцы смогут попасть на паромы и увидеть технику как времен Второй мировой войны, так и современные образцы вооружения и экипировки.

Как рассказали «КП-Волгограде» в Минобороны, на выставке «Без нас — никто!» посетителям покажут мобильный инженерный комплекс разминирования и специальный автомобиль группы разминирования, а так же снаряжение сапера и понтонера. Можно будет посмотреть на новейшие защитные костюмы ОВР-2-02 и «Доспехи-КП-М» - их наши военные используют в Сирии. Продемонстрируют и водолазное снаряжение военных инженеров, и робототехнические комплексы «Сфера», «Скарабей», «Кобра-1600». А также боеприпасы разных периодов времени, миноискатели и бомбоискатели.

Возможно, кому-то будет любопытно посмотреть на боевые трофеи сирийской армии – они тоже будут на выставке. Среди экспонатов даже пояс смертника.