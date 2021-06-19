Со своими напитками нельзя: с чем не пустят на концерт «Руки вверх»

Лучше приехать заранее, чтобы не спеша найти свой вход. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Группа « Руки вверх» из-за осложнившейся в нашей стране ситуации с коронавирусом перенесла свой стадионный тур уже во второй раз: теперь на 2022 год. Но волгоградцам повезло, наш город единственный, где концерт состоится. «Волгоград Арена» готова к мероприятию: газон надежно укрыт, везде разметка для соблюдения социальной дистанции, все обработано от вирусов и даже от мошки. Что нужно помнить зрителям, которые сегодня собираются потанцевать под «Крошку» и «Чужие губы»? Первое – не забыть маску, второе – оставить дома все запрещенные предметы и бутылки.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы стадионного тура «Руки вверх», на арену не пустят с колюще-режущими, легковоспламеняющими предметами. В общем, все то, что запрещают проносить в самолет, на любой концерт и футбол. Со своими напитками тоже нельзя, но на стадионе будут точки по продаже напитков и еды в индивидуальной упаковке. Не бойтесь пить лимонад - туалеты будут организованы в каждой зоне.

Всех зрителей просят взять защитные маски и не снимать их на всем протяжении концерта. Но забывчивым выдадут средства защиты на входе. Здесь же всех обработают антисептиком и измерят температуру. С повышенной не пустят. Из-за того, что на термометрию и обработку рук придется потратить некоторое время, волгоградцев просят заранее приезжать на стадион и искать свой вход – большие желтые плакаты для навигации уже висят повсюду. Пускать зрителей начнут за 2,5 часа.

Группа «Руки вверх» обещает немало сюрпризов. Это стоит увидеть вживую, потому что транслировать концерт нигде не будут.