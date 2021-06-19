На дороге Волжский – Волгоград водитель иномарки погиб, столкнувшись с фурой

Водителя забрали в больницу, но травмы были слишком серьезные, мужчину не спасли. Фото: Екатерина СИМОХИНА

61-летний водитель погиб, его пассажирка получила травмы в результате ДТП, случившемся на дороге Волжский – Волгоград, которая проходит через Среднеахтубинский район. Это произошло в пятницу 18 июня около 16.00. Дорога эта сильно загружена, многие пользуются ею, чтобы не стоять в пробках на плотине ГЭС, а с началом дачного сезона трафик вырос в разы. 61-летний волгоградец на «Шкоде Кодиак» ехал по трассе со стороны Волжского в сторону Волгограда. По предварительным данным, на мостовом переходе «город Волжский - хутор Новенький» он нарушил правила: то ли надеялся успеть проскочить, то ли не заметил грузовик «Ивеко», которому должен был уступить дорогу. Водитель легковушки выехал на проезжую часть, и в этот момент машину снесла фура.

С места ДТП и водителя «Шкоды», и его 61-летнюю спутницу увезли в больницу с травмами. Но мужчину спасти не смогли, он скончался в медучреждении. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, обстоятельства ДТП уточняются.