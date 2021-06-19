В Волжском открыли городской пляж

Вода и песок чистые, проверено Роспотребнадзором. Фото: Анна ШОЛОХОВА

Хорошая новость для тех, кто уже мечтает окунуться в речку – в Волгоградской области первый пляж официально приступил к работе в 2021 году. Купальный сезон как обычно первыми открывают власти Волжского. Они подготовили городской пляж для безопасного отдыха людей, и в пятницу он прошел освидетельствование. Теперь ежедневно с 10 утра до 20.00 здесь ждут отдыхающих.

- Комиссия признала территорию пляжа готовой к началу купального сезона, - отметили в администрации города.

Перед тем, как открыть пляж, здесь исследовали и почистили дно водолазы. Установили буи, отгородив детский «лягушатник». И организовали пост спасателей, которые будут постоянно следить за безопасностью на воде и спасать утопающих.

Что немаловажно, пляж прошел и проверку Роспотребнадзора:

–На днях пришли результаты проб воды и песка – никаких отклонений выявлено не было, – говорит начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского Алексей Солохин.

Что есть на пляже: раздевалки, питьевые фонтанчики, туалеты. Отдыхающих будет оповещать с помощью автоматической системы: как вести себя на пляже, или о том, что его надо покинуть из-за непогоды.

Кстати, территорию даже от клещей и комаров обработали. А вот ваниль и гвоздику возьмите с собой, чтобы отдых не испортила мошка.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Городской пляж находится недалеко от острова Зеленый, в районе садового товарищества «Изобилие», по адресу: Волжский, ул. Набережная, 2П.