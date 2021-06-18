На выходных волгоградцев ждет тридцатиградусная жара: погода на 19 июня

В прошлом году в середине июня в Волгограде и области стояло настоящее пекло. В эту субботу, 19 июня, синоптики волгоградского ЦГМС обещают, что температура воздуха прогреется до 31 градуса в области, в городе-герое будет на градус меньше. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на ведомство, в южных районах региона выпадут осадки.

- Ночью в отдельных южных районах кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, - прокомментировали в ЦГМС.

В области в темное время суток будет +16...+21º, днем +26...+31º, в Волгограде ночью +17...+19º, днем +28...+30. Ветер все такой же сильный – с порывами до 17 метров в секунду.