Школьники и студенты при устройстве на работу должны обратиться в Пенсионный фонд

Во время каникул многие студенты, да и школьники страших классов устраиваются на работу, чтобы не слоняться без дела и заработать себе карманные деньги или чтобы помочь родителям. Не все знают, что те ребята, которые получают социальные и пенсионные выплаты, при трудоустройстве должны заранее проинформировать Пенсионный фонд по Волгоградской области, потому что ряд выплат начисляют только тем, кто не имеет дохода.

Для этого необязательно куда-то идти и стоять в очередях. Сообщить в ПФР о том, что вы теперь получаете зарплату, можно не только лично при обращении в клиентскую службу, но и через портал «Госуслуги» в личном кабинете клиента.

По всей Волгоградской области клиентские службы работают только по предварительной записи. Если вы все же решили прийти лично, запишитесь по телефону 96-09-09, либо через Госуслуги или сайт Пенсионного фонда.

Обратиться с информацией о трудоустройстве нужно не только школьникам и студентам, а всем гражданам, которые получают социальные доплаты к своей пенсии, а также лицам, получающим всевозможные выплаты по уходу за престарелыми, инвалидами и детей-инвалидами. В случае увольнения нужно будет снова обратиться ПФР, и вам возобновят выплаты.

Как сообщили "КП-Волгоград" в волгоградском отделении ПФР, у нас насчитывается более 91 тысячи человек, которые получают подобные выплаты.