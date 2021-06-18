Жителям юга Волгограда на день отключат воду

Не забудьте набрать воды! Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

«Концессии водоснабжения» в рамках своей инвестиционной программы в этом году заменили 840 метров старого водопровода в Красноармейском районе Волгограда. Новые трубы диаметром 400 мм проложили от проспекта Героев Сталинграда, 38 до бульвара Энгельса, 3б. На время подключения нового водовода на один день останутся без питьевой воды 16 тысяч человек и несколько социальных объектов. Отключат воду в Красноармейском районе 19 июня 2021 года в 4 часа утра, возобновят водоснабжение в 3 часа ночи 20 июня.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», сидеть без воды с 19 по 20 июня 2021 года будут жители улицы Пролетарской, дома №11-45, бульвара Энгельса, дома №1-25, 2-18, проспекта Героев Сталинграда, дома №21-49, а также улицы Остравской, дома №2-20.

Тем, кто забудет или не сможет заранее набрать воды, ее будут подвозить водовозки. График ее передвижения можно узнать по телефону 8(8442)99-67-96.