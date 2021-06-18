23 волгоградских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ проходит с соблюдением ковидной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу 23 высших оценки на ЕГЭ по русскому языку получили выпускники Волгоградской области в 2021 году. Среди тех, кто заработал 100 баллов за свои знания обязательного предмета, одиннадцатиклассники из пяти городов - Волгограда, Волжского, Камышина, Суровикино и Котово, а также из Кумылженского района области. По итогам первых четырех госэкзаменов в регионе уже 33 стобалльных результата. До этого десять максимальных оценок выпускники получили на ЕГЭ по литературе, химии и географии.

Как сообщили в облкомобразования, 18 июня около четырех тысяч волгоградских выпускников сдавали письменный ЕГЭ по иностранному языку и экзамен по биологии. Задействовали для этого 61 пункт и 496 аудитории. Биология оказалась среди популярных предметов по выбору, ее сдавали около 2,7 тысячи вчерашних школьников. Иностранный язык выбрали гораздо меньше волгоградских выпускников - 1194 человека.

Завершится основной период ЕГЭ 25 июня экзаменом по информатике, потом будут резервные дни. Но уже через неделю почти десять тысяч волгоградских выпускников 11-х классов получат аттестаты об образовании и будут штурмовать понравившиеся вузы.