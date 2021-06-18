Волгоградцу грозит пожизненное за жестокое убийство семейной пары

Тело 51-летней женщины и ее полуживого 50-летнего сожителя из Фролово Волгоградской области нашли в частном доме в январе 2003 года. Однако убийцу по горячим следам задержать не удалось. Неизвестный с особой жестокостью расправился над погибшей: на ней обнаружены многочисленные следы ударов молотком, а также удушения. Выживший супруг был без сознания и не мог указать на преступника, через непродолжительное время он умер. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Лишь в 2021 году сотрудники СКР и Главка МВД установили личность подозреваемого по пятнам крови, которые тот оставил на одежде своих жертв.

- Проверяя обнаруженные следы по учетам и базам удалось установить личность предполагаемого фигуранта, которым оказался 42-летний житель Фролово, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Убийство произошла из-за ссоры на бытовой почве. Сначала убил мужчину, а потом и ставшей невольной свидетельницей преступления его сожительницу. Рецидивисту грозит пожизненный срок.