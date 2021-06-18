Анжелика Лобачева из Волгограда стала лучшим водителем трамвая в России

Волгоградцы забрали два главных приза. Фото: Иван БАКУМОВ.

18 июня в Волгограде состоялась церемония награждения победителей профессионального конкурса «Лучший водитель трамвая». Этому предшествовали два дня испытаний – профессионалы своего дела из 29 городов России от Магнитогорска до Ростова показывали, кто лучше и аккуратнее везет пассажиров и не заставляет нервничать остальных участников дорожного движения. Боролись не просто за грамоту – 500 тысяч рублей распределили между тройкой лучших.

36 водителей трамвая показали свои навыки в скоростном маневрировании, знании правил дорожного движения, обслуживании пассажиров и проверке трамвая перед выездом на линию. Приятно, что в конкурсе, который проходил в Волгограде, призовые места заработали сразу два наших земляка. Первое место заняла Анжелика Лобачева и забрала сертификат на 300 тысяч рублей.

- Впечатлений масса, я шокирована. Пришла показать все возможное, ни на что не рассчитывала, я просто делала своё дело, - говорит победительница. - Больше всего понравилось общение с коллегами, это незабываемый опыт. Я работаю водителем трамвая с 2008 года, на 11 маршруте. Это моя мечта детства. Еще ребенком мне нравилось наблюдать за тем, что происходит в кабине, а когда стала взрослой, решила попробовать. Я люблю трамвай, люблю пассажиров, люблю все то, что происходит на дороге. Считаю, что за электротранспортом будущее!

Второе место занял ещё один представитель Волгограда Анатолий Пиженко, а третье – Сергей Панин из Самары.