В Волгограде часть улицы Землячки перекрыли из-за работ на теплотрассе

В ближайшие дни водителям нужно искать пути объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В «кирпич» и знак «Дорожные работы» со вчерашнего дня упираются автомобилисты на улице Землячки. Рядом с «Семейным Магнитом» в границах домов №46 и 39 перекрыли дорогу. Коммунальщики затеяли грандиозные работы на тепломагистрали: поменяют ветхие трубы, по которым идет тепло и горячая вода 40 тысячам жителей Семи ветров. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», рабочим предстоит заменить ветхий участок теплосети диаметром 800 мм протяженностью 200 м.

Неудобства почувствуют только автомобилисты. Горячей воды жителей домов лишать не стали – их переключили на резервную схему горячего водоснабжения. Коммунальщики надеются уложиться в 20 дней. В компании просят прощения у жителей за неудобства, но объясняют, что если сейчас не провести замену изношенных труб, может быть только хуже. Есть риск зимой в морозы сидеть не только с перекрытым проездом, но и без тепла и воды.