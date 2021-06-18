На Мамаевом кургане в Волгограде пройдет акция «Завтра была война…»

Прийти на акцию могут все желающие. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В понедельник, 21 июня, в Волгограде на главной высоте России пройдет десятая по счету акция региональной полиции «Завтра была война…». Впервые волгоградские полицейские провели памятное мероприятие в 2012 году, а через пару лет акция стала всероссийской. Приглашаются все желающие.

- Полиция региона приглашает волгоградцев и гостей города 21 июня в 22-00 на Мамаев Курган, чтобы вспомнить подвиг защитников нашей страны, отстоявших свободу и независимость Родины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В мероприятии примут участие стражи порядка, кадеты, курсанты академии МВД, а также гости. Все присутствующие почтут память погибших.