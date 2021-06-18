Под Волгоградом таксист сбил маму с годовалым ребенком в коляске

Таксист сбил маму с годовалым ребенком в коляске. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Инцидент случился 17 июня в Урюпинске. 34-летнюю женщину с годовалым ребенком госпитализировали в районную больницу с травмами, которые они получили в результате наезда такси. Около пяти вечера мамочка гуляла с малышом, находившимся в коляске. На проспекте Ленина у дома №85 вышла на проезжую часть, чтобы перейти дорогу. Светофора в том месте нет, но есть «зебра».

- 57-летний водитель, управляя автомобилем «Датсун Он-До», двигался со стороны Штеменко, около проспекта Ленина в районе дома совершил наезд на детскую коляску с находящимся в ней годовалым ребенком, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.