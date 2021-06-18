В Волгограде маршрутке №83а добавили новые остановки

Жителям Красноармейского района Волгограда, которые пользуются маршруткой №83а, стоит быть внимательными: со следующей недели микроавтобус может увезти вас не туда, куда вы планировали. С понедельника, 21 июня 2021 года поменяется схема остановок, маршрутка поедет немного по другому маршруту. Теперь она будет заезжать в поселок Буревестник на юге города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, вместо остановки «Поликлиника №24» конечной у 83а станет «Автосервис Москвичевский». Отсюда микроавтобус поедет по улицам Довженко, Командира Рудь, 40 лет ВЛКСМ. В пути автобус будет высаживать пассажиров на остановках «ДК «Царицын», «Клуб «Строитель», «Колхозный рынок», «Комплекс «Юбилейный». От проспекта Героев Сталинграда маршрутка поедет уже по привычному направлению: через бульвар Энгельса, улицы Изобильную, Гражданскую, Городовикова, Латвийскую до улицы Плеханова, а далее через «Пос. Кирова», «Дачи «Якорь», «Переправа № 1», «Майская», «Чапурники», Дачи «Электрон», «Цветочная» и "Шлюз №4" в поселке XIX Партсъезда. Таким образом, протяженность пути – 20 километров.

В распоряжении пассажиров по-прежнему 30 современных микроавтобусов, убитых старых «Газелей» нет. Маршрут пользуется популярностью, так как подвозит жителей отдаленных улиц и поселков в больнице №15 «Каустик», к поликлинике, к роддому № 4.