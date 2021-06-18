В двух районах Волгограда 18 июня отключат свет

В Волгограде в целях профилактики продолжаются плановые отключения электричества. Сегодня, 18 июня, света не будет в двух районах – Ворошиловском и Краснооктябрьском. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети-Юг», свет отключат в полдень, а включат к концу рабочего дня.

Где в Волгограде отключат свет 18 июня 2021 года

Краснооктябрьский район (с 13:00 до 17:00)

ул. Летняя

ул. Романтиков, ул. Жемчужная, ул. Осенняя

ул. Большая Кольцевая,

ул. Листопадная,

ул. Плодовая

ул. Красивая

пер.Ногина д.45, д.47, д.44, д.46

ул. Виноградная, ул. Венская, ул. Мариинская, ул. Иверская, ул. Дунайская, ул. Княгинская

ул. Средневолжская

Ворошиловский район (с 12:00 до 17:00)

ул.Молодежная д.1-21, д.11/, д.2-14, д.1а, д.3/1, д.41, д.35, д.37,33, 39

пер.Тупиковый д.7, 6

ул.Приовражная д.1/1, д.1/2, д.3/1, д.3/2, д.5/1, д.5/2, д.2/1, д.2/2, д.4/1, д.4/2, д.6/1, д.6/2, д.8/1-8/3

ул.Центральная д.43а.