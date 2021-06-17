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Общество17 июня 2021 20:18

В Волгограде в день концерта группы «Руки вверх» электрички изменят расписание

Общественный транспорт остановится на Мамаевом кургане
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Тысячи волгоградцев с нетерпением ждут концерта группы «Руки вверх», который состоится 19 июня на стадионе «Волгоград Арена». Специально для поклонников электричка «Аэропорт – Шпалопропитка» остановится на Мамаевом кургане.

- Поезд отправится с Аэропорта в 22:09 (на 2 часа позже), сделает остановку на Мамаевом Кургане в 22:34 и прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 23:32, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Более подробную информацию о маршруте можно найти по ссылке. Волгоградцам напоминают, что из-за пандемии все пассажиры обязаны иметь при себе маски.