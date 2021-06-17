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Общество17 июня 2021 19:19

Град, грозы, дожди: в Волгоградской области 18 июня снова испортится погода

МЧС напоминает волгоградцам о правилах безопасности
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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18 июня жителям южных районов Волгоградской области лучше прихватить зонты: синоптики обещают грозы, дожди, местами даже выпадет град. Хотя в целом в регионе будет тепло. Как сообщили «КП-Волгоград» в ЦГМС, температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов. Ветер будет северо-восточный с максимальными порывами до 19 метров в секунду.

Региональное МЧС напоминает волгоградцам о соблюдении элементарных правил безопасности. Сильный ветер может доставить массу неприятностей автомобилистам. Машины лучше не оставлять под деревьями и слабыми конструкциями. Пешеходам стоит обходить шаткие строения.