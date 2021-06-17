В Астрахани пересматривают приговор экс-судьи из Волгограда Юлии Добрыниной

Фото Дзержинский районный суд Волгограда.

17 июня в Астраханском областном суде начали рассматривать апелляционные жалобы экс-председателя Дзержинского райсуда Юлии Добрыниной, приговоренную к двум годам тюрьмы за покушение на мошенничество. Заседание состоялось в два часа дня, следующее пройдет 24 июня в это же время. В деле участвуют три адвоката, которые пытаются оспорить приговор Ленинского райсуда.

Напомним, бывшую служительницу Фемиды поймали на многомиллионной взятке в кафе «Фасоль». 2,5 миллиона рублей она получила от супруги влиятельного авторитета и владельца «Соснового бора» Владимира Зубкова. За эти деньги Добрынина обещала решить вопрос о сносе усадьбы, однако ее задержали.