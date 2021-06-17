Половину работ уже выполнили: дорожники обновили в Волгограде 100 тысяч квадратных метров асфальта

Дороги обновляют во всех районах города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дорожный ремонт в Волгограде стартовал два месяца назад, а уже сделали половину объема на этот год. Дорожники так активно принялись за реконструкцию дорог и тротуаров, что к 17 июня обновили 100 тысяч квадратных метров асфальта. В мэрии такие темпы объясняют хорошей подготовкой: еще в прошлом году провели аукционы, нашли подрядчиков, которые зимой закупили все материалы, чтобы весной начать строить. Всего в этом году предстоит привести в порядок 40 улиц во всех районах города. На 14 из них дорожное полотно уже полностью заменили на новое.

Деньги на это выделили по программе «Безопасные качественные дороги». Качественными и безопасными стали участки проезжей части на улице Дружбы народов на Тракторном (от ул. Бурмакова до переулка Чугунолитейного), на улице Дежнева (от дома №62 до улицы Бехтерева) и переулок Ногина (от Льговской до Рыкачева).

В Краснооктябрьском районе асфальт уже заменили на улице Ольги Форш. В Дзержинском привели в порядок участок проспекта Жукова от улицы Рокоссовского до трамвайных путей. Здесь заново уложили 9,7 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В Ворошиловском уже приятно ездить по Социалистической, Кузнецкой (ее обновили от Новоузенской до Елецкой).

В Советском районе теперь новая проезжая часть на улицах Калининградской и 25 лет Октября. В Красноармейском завершили ремонт на Кооперативной улице (участок от Гражданской до Латвийской), на Тельмана и Минской и на проспекте Канатчиков.

- Помимо 40 дорог, запланированных в текущем году, в ближайшее время будут обновлены еще порядка 40 объектов, - говорят в мэрии. То есть хотят перевыполнить план в два раза. Уже скоро начнут искать подрядчиков, чтобы успеть всё сделать до осенних дождей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала ремонтных работ дорожники:

- заменили 4,8 километров бордюров,

- восстановили более 170 ливневых решеток и люков,

- потратили 16533 тонн асфальтобетонной смеси.