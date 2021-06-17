Известный волгоградский ученый и педагог Михаил Кусмарцев умер от коронавируса

Михаилу Кусмарцеву было 62 года. Фото: ВГСПУ.

Сегодня, 17 июня, стало известно о смерти известного волгоградского ученого и педагога Михаила Кусмарцева. Его жизнь унес коронавирус. Михаилу Борисовичу было всего 62 года. О трагедии сообщил сын Кирилл Кусмарцев.

Напомним, Михаил Кусмарцев родился октябре 1958 года в Камышине Волгоградской области. Окончил Камышинское военное училище, где проработал много лет. Посвятил свою жизнь научной деятельности и преподаванию. Являлся кандидатом педагогических наук, был ученым секретарем ВГАПС, доцентом и членом-корреспондентом МАНПО, членом Росвоенцентра, а также советов волгоградского комитета по делам молодежи и Министерства по делам национальностей и казачества. В последние годы был старшим преподавателем Военного университета МО РФ.

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