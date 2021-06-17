В Волгограде контрактника арестовали за покушение на убийство

Волгоградский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему военнослужащему-контрактнику Николаю Явкину. Мужчину обвиняют в покушении на убийство попутчика. Под арестом он проведет 2 месяца - до 15 августа 2021 года.

По версии следствия, 26-летний Николай Явкин и его сослуживец 11 июня парились в бане на улице Землянского. Там они встретили подвыпившего волгоградца. Когда тот попросил подвезти его домой, согласились. В пути мужчины поссорились. Тогда Явкин, который был за рулем, остановил машину у парка «Сказка» в районе ТЮЗа.

- Выйдя из машины, Явкин нанёс потерпевшему несколько ударов кулаком по лицу, а затем не менее 11 ударов ножом в область шеи, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Признаков жизни истекающий кровью мужчина не подавал. Думая, что убил его, контрактник вытащил тело из машины и уехал. Но пострадавшего мужчину все же спасли.

В суде контрактник просил не брать его под арест, а оставить в части под наблюдением командования. Суд решил иначе, но постановление еще может быть обжаловано.