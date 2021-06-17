В Волгограде на три месяца закрыли шашлычную за ковидные нарушения

Санитарные врачи закрыли шашлычную за антисанитарию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде Роспотребнадзор почти на три месяца закрыл «Шашлычную на ЖКО», расположенную рядом с карьером в Краснооктябрьском районе на улице Еременко. Причиной приостановки деятельности заведения общепита стало невыполнение антиковидных предписаний санитарных врачей, сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве. Краснооктябрьский суд вынес решение о приостановлении деятельности шашлычной на 2 месяца 25 суток.

- ИП Дулькиной О.И. было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В ходе проверки были выявлены факты неисполнения предписания, - сообщили в управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Во время проверки санитарные врачи обнаружили, что входного фильтра для персонала в шашлычной так и не ввели, запаса масок у работников не было, да и за тем, чтобы они носили маски и перчатки, мыли и дезинфицировали руки, никто не следил. Также не было положенных антисептиков для рук на входе и внутри. Влажную уборку в помещениях шашлычной делали далеко не каждый день, не дезинфицировали и поверхности, как предписано во время пандемии коронавируса. Помещение не проветривали, оборудования для обеззараживания воздуха тоже не было, как и многого другого. Фактически, ни одно из правил, которые были обязательным условием для работы общепита в ковидное время, не выполнялось. Да и посуды в шашлычной было очень мало, а мыли ее руками и как попало.

- Постановление судьи исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления, - отмечают в ведомстве.