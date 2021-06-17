Под Волгоградом юноша без прав сбил 6-летнего мальчика

Ребенка с места ДТП увезли в больницу. Фото: Тимур ХАНОВ

Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки вечером 16 июня в Городищенском районе Волгоградской области. ДТП произошло в половине девятого вечера на пешеходном переходе улицы Центральной поселка ОПХ (Новожизненское). Сбила ребенка «Киа Рио», за рулем которой находился 19-летний водитель. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, у парня не было водительских прав, ДТП он устроил на принадлежащем матери автомобиле. Попавший под машину малыш получил множество ушибов и перелом.

- В результате ДТП ребенка с травмами - переломом левого плеча, ушибами мягких тканей верхних и нижних конечностей доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.