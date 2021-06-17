Волгоградцев зовут на первую битву на водяных пистолетах

Все на битву! Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В Волгоград после затяжных дождей снова вернулось жаркое лето. Пришло время и для летних развлечений. Комсомольский сад в этом году снова предложит волгоградцам сразиться на водяных пистолетах. Первая битва «Чапай против Штирлица. Начало» пройдет в парке в это воскресенье, 20 июня 2021 года, начало в 15.00. Участвовать могут и дети, и взрослые – возраст значения не имеет. Будет весело.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, место старта водяной битвы будет традиционным - Квадратная площадь Комсомольского сада. У веревочного парка желающих сразиться разделят на команды – Чапая и Штирлица. Участников ждет пять очень веселых раундов.

С собой на водяную битву нужно захватить водяные пистолеты (пойдут и пластиковые бутылки с перфорированной крышкой). Чтобы защититься от назойливой мошки в воду можно добавить ванилин. Саму воду в неограниченных количествах можно будет набрать в парке. Желающие могут захватить полотенца и сменную одежду, хотя на жаре она и так быстро высохнет.