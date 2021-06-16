В Еланском районе Волгоградской области новый начальник полиции

Николай Зубарев родился в Еланском районе в 1980-м году. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жителям Еланского района Волгоградской области сегодня объявили о кадровых перестановках в районном отделе полиции: их земляк Николай Зубарев занял высокую должность. Прежний руководитель райотдела подполковник Александр Острешко ушел на пенсию, и свободное кресло занял его бывший заместитель. Приказ о назначении нового начальника отдела полиции подписал глава ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.

Николай Зубарев жителям района знаком, сам он родился и вырос под Еланью, в селе Большой Морец. Получил высшее образование, с 2005 года пришел служить в полицию. Сейчас Зубарев служит в звании подполковника.