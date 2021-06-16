Жители 4 районов Волгограда и 4 дачных массивов останутся без света 17 июня

В Волгограде каждый день отключают свет. Следите, когда ваша очередь терпеть неудобства. Фото: Александр КУЛИКОВ

Каждый день в Волгограде в целях профилактики отключают электричество сотням и тысячам потребителей. Не станет исключением и 17 июня 2021 года. По информации компании «Россети-Юг», перерывы в электроснабжении в этот день случатся в четырех районах Волгограда. В Кировском и Центральном районах потребители будут сидеть без света с 9.00 до 17.00, в Ворошиловском электричество пропадет в полдень, а вернется в пять часов вечера, на Тракторном самое короткое отключение – с 13.00 и до 17.00. Больше всего людей будут испытывать неудобства в Ворошиловском районе: там света не будет в четырех садовых товариществах и сотнях частных домов. Посмотрите список заранее, чтобы это отключение не испортило вам планы.

Где в Волгограде отключат свет 17 июня 2021 года

КИРОВСКИЙ РАЙОН (с 9.00 до 17.00)

ул. Краснолиманская, 1-11, 4,

ул. Пилотская, 1-11, 2а-14,

ул. Камышинская 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в,38,

пер. Пилотский, 2,7, 8,12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН (с 9.00 до 17.00)

ул. Гоголя, 4

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН (с 12.00 до 17.00)

тер. СНТ Дружба малая

тер. СНТ Волжанин

тер. СНТ Победа

тер. СНТ Отдых

ул. Неждановой: 15, 10, 78, 26, 101,103,10к/19-10к/21,10к/20-10к/26, 10к/29,10к/31, 10к/34, 10к/32, 26/42, 10д/112, 10д/133, 10д/116,10д/118, 10д/126

ул. Семенова-Тян-Шанского: 22/40, 22/9, 22/29, 22/31, 22/28, 22/26, 22/24, 22/33, 22/19, 22/13, 44/123, 44/122, 44/148, 44/121, 44/129, 44/142, 44/143, 44/144, 44/155, 44/141, 44/120-44/136, 44/119-44/133, 124, 44/115, 44/116, 44/117

ул. Вьюжная: 2/31, 1, 4, 9, 11, 14, 15, 74, 80, 22, 23, 25, 31, 37, 39, 40, 57-63, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 27, 28, 41, 42, 44, 47-51, 55, 52, 96-98, 101-103, 105-113, 150, 83, 95, 151-154,

ул. Верейская: 14, 1, 3, 30, 13, 15, 52, 7, 9

ул. Серноводская: 31, 36, 46, 51, 15

ул. Солнечная: 22, 33, 41, 1-15,

пер. Ельниковый: 3, 3а, 7,

ул. Абаканская: 11,

ул. Дружбы: 6, 20, 32

ул. Мирная: 17,

ул. Сердобская: 2-32, 3-27,

ул. Солдатская: 1-11, 25, 35, 2-8, 24, 36,

ул. Полетаевская: 32,

ул. Актюбинская: 3-11, 2-16, 2а.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН (с 13.00 до 17.00):

ул. Зенитчиков: 1, 3,

ул. Костюченко: 39, 47, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61/317, 61/318, 61/335, 61/311, 61/325, 61/328.