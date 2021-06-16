Оптимизация: в Волгоградской области упразднят три райсуда

В облсуде посчитали, что нагрузка на судей распределяется неравномерно. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Оптимизация добралась уже до всех сфер, а теперь дошло дело до судов. Чтобы решить какой-то бюрократический вопрос, попасть к врачу, в банк и даже на АЗС, жителям сел приходится ездить в райцентр. Теперь в области станет меньше районных судов. Упразднить сразу три из них разрешили в среду волгоградские депутаты. Предложение это поступило в думу из областного суда. Точнее, это проект постановления. Он возник неслучайно – проанализировали нагрузку на судебную систему. Как оказалось, в трех районах области нагрузка на судей ниже среднеобластных показателей. То есть пока где-то сотрудники сидят без работы, их коллеги трудятся в поте лица.

- Данная реорганизация позволит устранить существующую неравномерность распределения нагрузки на судей, а также ввести специализацию судей по рассмотрению отдельных категорий дел в укрупнённых судах ради сокращения сроков рассмотрения дел и повышения качества судопроизводства, - поясняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Упразднят в ближайшее время районные суды Краснослободского, Ольховского и Чернышковского районов. Те вопросы, которые решали в этих учреждениях, передадут в Среднеахтубинский, Иловлинский и Суровикинский суды. Но для удобства людей, в Краснослободске, Ольховке и Чернышковском останется сотрудник суда, к которому можно будет обратиться, не выезжая в соседний район.