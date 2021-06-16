Энтомолог рассказала, когда в Волгограде и Волжском закончится мошка

Ванилин и гвоздичное масло у волгоградцев в июне пользуются огромным спросом из-за нашествия мошки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже неделю жители Волгограда переживают нашествие мошки, благоухают ароматами гвоздики и ванили, и отплясывают камаринскую, отмахиваясь от лезущих в рот и глаза назойливых насекомых. В аптеках раскупили все, что хоть как-то спасает от этой напасти. Многие горожане отмечают, что мошкары в 2021 году больше, чем последние годы. По мнению специалистов, терпеть гнус придется еще неделю, потом мошек станет меньше, к июлю нашествие мошки в Волгограде должно закончиться.

По словам энтомолога Галины Мельниковой, из-за прохладной погоды в этом году первые стайки насекомых в Волгограде появились только 29 мая - 2 июня. Нашествие мошки обычно длится 3 – 4 недели. Так что если гнус в таком количестве задержится у нас и в начале июля, это будет нонсенс.

- Численность мошки зависит от близости места к Волге, Волгоградскому водохранилищу, пойме, скорости и температуры воды, погоды, дождей, грунтовых вод, паводка. Очень много факторов на это влияет, - поясняет «КП-Волгоград» ведущий энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Мельникова.

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