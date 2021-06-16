Мэрия Волгограда после провала на дороге обследует всю дамбу

Воды размыли песчаное основание дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Чиновники администрации Волгограда оперативно устранили последствия сегодняшнего ЧП на Первой Продольной: напомним, на дамбе перед въездом на Спартановку посреди дороги провалился асфальт, и часть иномарки ушла под землю. Провал сразу же засыпали работники муниципального дорожного предприятия. Но открывать движение на этом участке власти Волгограда пока не спешат.

- Место размыва затампонировано щебеночно-песчаным слоем. В ближайшее время дорожные службы уложат здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие. До полного окончания работ участок останется огороженным, но автомобильное движение осуществляется в обоих направлениях, - прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города.

Чиновники обещают обследовать всю проезжую часть на дамбе. И, если понадобится, укрепят основание и в других местах. А в сегодняшнем происшествии, по их словам, виноваты локальные воды, которые размыли песчаное основание дороги.