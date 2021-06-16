Летом волгоградцы стали чаще болеть ОРВИ

Волгоградцы в начале лета дружно потянулись к врачу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Несмотря на то, что на дворе лето, а в тарелках волгоградцев появилось больше витаминов, на здоровье положительно это не сказалось. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечают – жители Волгограда и области стали больше болеть ОРВИ. И чаще обращаться за медицинской помощью с симптомами простуды. Число обращений к врачу выросло практически во всех возрастных группах. Меньше стали болеть только школьники с 7 до 14 лет. Они ушли на каникулы, и, возможно, сидят дома с насморком, но к врачу их родители не ведут.

Хотя заболеваемость растет, бить тревогу не стоит, считают специалисты Роспотребнадзора. До эпидемии далеко, цифры на прошлой неделе были на 35% ниже эпидпорога. А вот поддерживать свой иммунитет очень даже нужно: ешьте фрукты и овощи, пейте больше воды и полезных соков и смузи. И не забывайте соблюдать масочный режим и почаще дезинфицировать руки. Вирусов, по словам волгоградских эпидемиологов, бродит много: парагрипп, риновирус, аденовирус, а также возбудитель Covid-19.

При появлении симптомов всем советуют сразу обращаться к врачу. Отличить ОРВИ и коронавирус не так просто.