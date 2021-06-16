Волгоградэнергосбыт рассказал, за что могут отключить свет даже многодетным

За долги поставку ресурса приостанавливают. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прокуратура Волгоградской области 16 июня сообщила о возбуждении уголовного дела за самоуправство после того, как многодетной семье почти на месяц отключили электричество из-за долга в 17 тысяч рублей. После этого в ПАО «Волгоградэнергосбыт» разъяснили, что за долги по оплате электроэнергии могут отключить свет даже многодетным семьям.

- Закон не делает различия между потребителями, и данные о количестве детей нигде в информации о лицевом счете не учитываются, - подчеркивают в РСО. - Согласно законодательству, за потребленные коммунальные ресурсы должны платить все без исключения, а в случае нехватки средств - оформлять предлагаемую государством субсидию.

Энергетики подчеркивают, что работа с неплательщиками идет всегда. Используют для этого все меры, прописанные в законодательстве. При этом сведения о сделках с недвижимостью и смене собственника автоматически в РСО не поступают, об этом должен сообщить сам владелец жилья, а заодно и переоформить лицевой счет.

Объяснили в ПАО «Волгоградэнергосбыт» и ту историю, что легла в основу уголовного дела. Долг по адресу многодетной семьи был давно. В квартире сменился собственник, но лицевой счет продолжал числиться за прежним владельцем.

- Новый владелец жилья, получив платежный документ с задолженностью, не обратился с вопросом в нашу компанию, и мы, согласно установленной законом процедуре, включили данный адрес в список на отключение электроэнергии, - пояснили в компании. - После отключения владелец жилья снова обратился не к нам, а почему-то в правоохранительные органы. После получения жалобы мы, войдя в положение, сняли ограничение.

Энергетики отмечают, что решить вопрос можно было еще на первом этапе, это позволило бы семье избежать отключения электроэнергии. Способов обратной связи предусмотрено немало.