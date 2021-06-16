В Волгограде в ДТП со скорой пострадал пассажир иномарки

Скорая столкнулась и иномаркой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около полудня 16 июня на юге Волгограда столкнулись карета «скорой помощи» и иномарка. ДТП произошло в Красноармейском районе на перекрестке улиц Фролова и Второй продольной магистрали. В этой аварии пострадал 55-летний пассажир Hyundai, а кто из водителей оказался виновником аварии, предстоит выяснить полицейским. Помогут в этом записи видеорегистраторов, которые изымут из автомобилей.

Легковушке досталось больше, чем скорой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительным данным, 62-летний водитель кареты «скорой» ехал по улице Фролова без включенных спецсигналов. Когда Ford Transit выезжал на улицу Лазоревую, он столкнулся с автомобилем Hyundai. К счастью, пациента в момент аварии в машине «скорой» не было. Зато помощь врачей понадобилась пассажиру иномарки.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В связи с противоречивыми показаниями водителей будут изыматься записи регистраторов, в том числе со скорой, назначаться экспертизы и исследования, которые установят, кто из участников дорожно-транспортного происшествия виновен, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.