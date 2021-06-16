Пенсионеру из Волгограда на гемодиализе удалили раковую опухоль

Волгоградские врачи спасли жизнь 65-летнему пенсионеру, у которого в прошлом году обнаружили раковую опухоль. Пациент почувствовал недомогание, стал стремительно терять вес, а при обследовании врачи обнаружили злокачественное образование и заболевание мочевыделительной системы. Трудность заключалась в том, что мужчина находился на гемодиализе. В таком состоянии операция была очень рискованна. Специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова готовились к ней три месяца.

- В результате сборная бригада хирургов-трансплатнотологов и хиругов-онкологов двух ведущих медцентров региона успешно удалила новообразование. Пациент чувствует себя удовлетворительно и не нуждается в проведении дополнительной химиотерапии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.