Объявляем войну мошке: в Волгограде устроят ванильную пенную вечеринку

Хоть пена и пахнет ванилью, ее лучше не есть. Фото: парк "Раздолье".

Мошка в Волгограде активизировалась всего 5 дней назад, а уже успела отравить жизнь всем. Никакого удовольствия от прогулок, да и просто до магазина спокойно не дойдешь. Волгоградцы испробовали уже все способы защиты от назойливых насекомых. А дирекция парка «Раздолье» придумала еще один: ванильную пудру в парке будут распылять вместе с пеной под большим напором.

- Не оставим мошкам ни единого шанса, - говорят организаторы антимоскитной вечеринки. Пенную дискотеку проведут в парке возле музея «Россия. Моя история» в субботу и в воскресенье. Начало Moshka Party в 19.00. Развлекать гостей будет диджей. А пудру обещают распылять в допустимой концентрации. В любом случае, в этот вечер все будут пахнуть, как ванильные булочки.