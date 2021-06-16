В Волгоградской области прокуратура проверяет организацию питания детей-инвалидов

Родители волгоградских детей-инвалидов, которые в силу ограниченных возможностей обучаются на дому, написали коллективное обращение детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Они пожаловались на организацию питания детей в Волгоградской области. По закону ребятам должны предоставлять продуктовые наборы либо денежную компенсацию. Но их либо вовсе не дают, либо снабжают некачественными продуктами. Проверка областной прокуратуры это подтвердила, в адрес председателя облкомобразования поступило представление на устранение нарушений прав детей с ОВЗ.

- По словам заявителей, дети продуктовыми наборами либо вообще не обеспечиваются, либо обеспечиваются, но предоставляемые продукты такого низкого качества, что родители вынуждены от них отказываться, при этом денежной компенсации им не предлагается, - сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

По обращению Анны Кузнецовой прокуратура Волгоградской области провела проверки по каждому ребенку, чьи родители жаловались нарушения. Оказалось, что в ряде городов и районов области дети не получали ни сухой паек, ни денежное возмещение питания. Также зафиксированы задержки выплат и наличие в пайке некачественных продуктов. Проверки еще продолжаются.