В Волгограде ремонтируют проезд в поселок Гумрак

В разных районах Волгограда в 2021 году отремонтируют 80 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Дзержинском обновят порядка 60 тысяч квадратных метров асфальта. Особенно долго жители Гумрака ждали реконструкции улицы Моторной. Сейчас дорожники снимают старый слой. Но работы обещают выполнить быстро – уже к осени проезжая часть будет как новая.

- После фрезерования специалисты перейдут к следующему этапу – зачистке и подготовке основания для укладки выравнивающего и финишного слоев. Для устройства покрытия будет использовано 3750 тонн асфальтобетонной смеси, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в этом году в Дзержинском районе приведут в порядок улицы Осипенко, Пермскую, Карла Либкнехта, Рионскую, Тургенева, Нильскую и другие.