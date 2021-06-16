В Волгограде в квартире с тремя детьми незаконно отключили свет за долг в 17 тысяч

Практически весь апрель 2021 года многодетная семья из Волгограда провела без света: ресурсоснабжающая организация отключила электричество из-за долга в 17 тысяч рублей. Родители троих детей не согласились с действиями энергетиков и обратились в прокуратуру. И они оказались правы.

Долг, действительно, был, однако сроки исковой давности истекли. Семья не платила за свет с 2009 по 2013 года. При этом организация не подавала в суд и не пыталась взыскать задолженность, а по прошествии долгих лет компания решила «проучить» должников самым простым способом. По материалам прокуратуры полицейские возбудили уголовное дело «Самоуправство».

- Расследование уголовного дела проводится ОП № 8 УМВД по Волгограду. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Красноармейского района на контроль, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Добавим, что как только началось разбирательство, электричество вернули.