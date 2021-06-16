В ЦПКиО Волгограда появятся пруд и водный канал

В ЦПКиО сделают искусственные водоемы.

Многие волгоградцы, побывавшие недавно в центральном парке культуры и отдых, гадали, что строят на довольно большой площади в центре парка. Вскоре в ЦПКиО появится водный интерактивный комплекс, включающий искусственный пруд и водный канал, где можно будет покататься на лодках. Вокруг компания-инвестор поставит шезлонги для посетителей, игровые площадки и аттракционы - водные горки, бассейны, фонтаны, будут и прочие развлечения. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, площадь пруда составит 850 квадратных метров, протяженность канала - 110 метров.

Еще одна новая зона в ЦПКиО придется по душе молодежи. Сейчас в парке строят зеркальный и лазерный лабиринты, аттракцион «Черная дыра» и зону виртуальной реальности. Потихоньку на территории парка добавляют и зелени. В этом году у входа и вдоль пешеходных аллей высадили 250 деревьев. Обещают подсаживать клены, ели, сосны и рябины каждый сезон.