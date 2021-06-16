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Происшествия16 июня 2021 10:06

Под Волгоградом 19-летний лихач на «ВАЗе» протаранил «Ладу»

Два человека в больнице
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В "Ладу" врезался "ВАЗ".

В "Ладу" врезался "ВАЗ".

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 15 июня, 19-летний водитель за рулем «ВАЗа» устроил аварию с пострадавшими. Это произошло в Камышинском районе. Парень ехал по улице Рязано-Уральской в сторону трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Стал перестраиваться, но был невнимателен: во время маневра врезался в «Ладу».

- Напротив дома №81 совершил столкновение с попутным автомобилем «Лада» под управлением 30-летнего водителя, который выехал на обочину и совершил наезд на световую опору, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сам виновник аварии не пострадал, а вот водитель и 32-летняя пассажирка «Лады» получили травмы. Их госпитализировали с места ДТП. По факту происшествия проводится проверка.